Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:50, 19 июня 2026Экономика

Поставки одного лакомства из Евросоюза в Россию резко упали

РИА Новости: Поставки шоколада из Евросоюза в Россию упали на 21 % в апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Michael Dalder / Reuters

По итогам апреля суммарная стоимость поставок шоколада из Евросоюза (ЕС) в Россию сократилась на 21 процент в месячном выражении. О резком падении экспорта этого лакомства из ЕС в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской Статистической службы (Eurostat).

За отчетный период совокупная стоимость поставок шоколада из ЕС в Россию сократилась до 24,3 миллиона евро. На долю Германии пришлась примерно треть (8,2 миллиона) от этой суммы.

ФРГ в итоге оказалась главным поставщиком этого лакомства на российский рынок среди всех европейских стран. На второй месте расположилась Бельгия с результатом в 6,3 миллиона евро, а топ-3 замкнула Италия (3,2 миллиона).

Сохранить за собой статус ведущего экспортера шоколада в Россию Германии не помешало даже резкое падение поставок. Так, за апрель стоимость поставок лакомства из европейской страны в РФ опустилась до минимума за четыре года. В месячном выражении показатель просел примерно в 1,4 раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Два европейских лидера выступили против контактов ЕС с Россией

    Таксист отказался везти россиянку на девятом месяце беременности

    Стала известна грибная столица России в 2026 году

    Россия ударила по важному энергетическому объекту Украины

    Губернатор раскрыл положение жителей Херсона

    В ЕС связали снижение нагрузки на бизнес с покупкой российского газа

    Россиянам посоветовали не выбрасывать кое-что в унитаз

    Охрана не узнала футболиста сборной Испании и отказалась пускать его на базу команды

    Выявлен скрытый фактор ускорения развития жировой болезни печени

    Подростки жестоко избили россиянина из-за одного действия и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok