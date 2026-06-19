Поставки одного лакомства из Евросоюза в Россию резко упали

РИА Новости: Поставки шоколада из Евросоюза в Россию упали на 21 % в апреле

По итогам апреля суммарная стоимость поставок шоколада из Евросоюза (ЕС) в Россию сократилась на 21 процент в месячном выражении. О резком падении экспорта этого лакомства из ЕС в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской Статистической службы (Eurostat).

За отчетный период совокупная стоимость поставок шоколада из ЕС в Россию сократилась до 24,3 миллиона евро. На долю Германии пришлась примерно треть (8,2 миллиона) от этой суммы.

ФРГ в итоге оказалась главным поставщиком этого лакомства на российский рынок среди всех европейских стран. На второй месте расположилась Бельгия с результатом в 6,3 миллиона евро, а топ-3 замкнула Италия (3,2 миллиона).

Сохранить за собой статус ведущего экспортера шоколада в Россию Германии не помешало даже резкое падение поставок. Так, за апрель стоимость поставок лакомства из европейской страны в РФ опустилась до минимума за четыре года. В месячном выражении показатель просел примерно в 1,4 раза.