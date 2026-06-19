Поставки немецкого шоколада в Россию обрушились

В апреле импорт немецкого шоколада в Россию упал до четырехлетнего минимума

В апреле Россия сократила импорт немецкого шоколада до четырехлетнего минимума. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

За месяц в страну ввезли шоколада на 8,2 миллиона евро, что в полтора раза меньше мартовских показателей (11,7 миллиона). Стоимость импорта обрушилась до минимума с апреля 2022 года.

Германия сохранила статус главного европейского поставщика шоколада в Россию. На втором месте расположились Бельгия (6,3 миллиона евро) и Италия (3,2 миллиона евро).

Россия в целом сократила импорт шоколада из стран Евросоюза. Поставки уменьшились на 21 процент в месячном выражении, до 24,3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля 2026 года суммарная стоимость поставок российского шоколада в США увеличилась почти в полтора раза в месячном выражении. За отчетный период российские экспортеры отправили в США шоколада на общую сумму в 218 тысяч долларов. Достигнутый результат оказался максимальным с января (255,8 тысячи). При этом Россия не смогла войти в пятерку крупнейших экспортеров этого вида лакомства в США, уступив Канаде, Мексике, Бельгии, Германии и Турции.