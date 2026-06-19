Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:45, 19 июня 2026Спорт

Сборная Канады установила историческое достижение на ЧМ-2026

Сборная Канады установила историческое достижение на чемпионате мира 2026 года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jared C. Tilton - FIFA / FIFA via Getty Images

Сборная Канады по футболу установила историческое достижение в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Катара. Об этом сообщает Opta.

Канадская команда стала первой сборной не из Европы или Южной Америки, забившей на мундиале больше четырех мячей. Она превзошла достижения американцев, на ЧМ-2026 четырежды поразивших ворота Парагвая и Мексики, которая, в свою очередь, четыре раза огорчила Сальвадор в 1970 году.

Кроме того, Канада одержала первую победу в финальной части чемпионата мира в своей истории. Для сборной это третий мундиаль.

Встреча Канады с Катаром в рамках группы B прошла в ночь на пятницу, 19 июня. Канадцы одержали победу со счетом 6:0.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Два европейских лидера выступили против контактов ЕС с Россией

    Семейную пару из Москвы обвинили в массовом обмане беременных россиянок в Бразилии

    В Киргизии предложили дать президенту еще один срок ради экономического чуда

    Таксист отказался везти россиянку на девятом месяце беременности

    Стала известна грибная столица России в 2026 году

    Россия ударила по важному энергетическому объекту Украины

    Губернатор раскрыл положение жителей Херсона

    В ЕС связали снижение нагрузки на бизнес с покупкой российского газа

    Россиянам посоветовали не выбрасывать кое-что в унитаз

    Охрана не узнала футболиста сборной Испании и отказалась пускать его на базу команды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok