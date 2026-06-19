Сборная Канады установила историческое достижение на ЧМ-2026

Сборная Канады установила историческое достижение на чемпионате мира 2026 года

Сборная Канады по футболу установила историческое достижение в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Катара. Об этом сообщает Opta.

Канадская команда стала первой сборной не из Европы или Южной Америки, забившей на мундиале больше четырех мячей. Она превзошла достижения американцев, на ЧМ-2026 четырежды поразивших ворота Парагвая и Мексики, которая, в свою очередь, четыре раза огорчила Сальвадор в 1970 году.

Кроме того, Канада одержала первую победу в финальной части чемпионата мира в своей истории. Для сборной это третий мундиаль.

Встреча Канады с Катаром в рамках группы B прошла в ночь на пятницу, 19 июня. Канадцы одержали победу со счетом 6:0.