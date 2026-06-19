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03:03, 19 июня 2026Спорт

Сборная Канады разгромила Катар во втором туре ЧМ-2026

Сборная Канады разгромила Катар со счетом 6:0 на ЧМ-2026
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Albert Gea / Reuters

Сборная Канады разгромила команду Катара со счетом 6:0 во втором туре чемпионата мира (ЧМ). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в ночь на пятницу, 19 июня, в Ванкувере. На 16-ой минуте счет открыл Кайл Ларин. На 29-ой и 45+3-ей минутах дублем отметился Джонатан Дэвид.

Во втором тайме результативными действиями отметились Натан-Дилан Салиба (64-ая минута) и игрок сборной Катара Мохамед Аль-Маннаи, срезавший мяч в свои ворота на 75-ой минуте. В добавленное время Дэвид оформил хет-трик.

Примечательно, что матч завершился в неравных составах. На 33-ей и 53-ей минутах были удалены игроки сборной Катара Хомам Аль-Амин и Ассим Мадибо соответственно.

Канада набрала четыре очка и вышла на первое место в группе В, опережая Швейцарию благодаря лучшей разнице мячей. Катар с одним баллом занимает последнее место в квартете.

В заключительном туре 24 июня Канада и Швейцария сыграют друг с другом. В параллельном матче Босния и Герцеговина встретится с Катаром.

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