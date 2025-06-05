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13:01, 5 июня 2025Мир

В Кремле высказались о личной встрече Путина и Трампа

Песков: У Путина и Трампа есть понимание важности личной встречи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В настоящее время нет договоренности о личной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, однако у лидеров есть понимание важности ее проведения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Договоренности о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, необходимо провести качественную подготовку к личной встрече Путина и Трампа, чтобы «произошла фиксация этих результатов на высшем уровне».

Ранее Песков подтвердил, что Путин действительно предупредил американского лидера о намерении России ответить на украинскую атаку на аэродромы.

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