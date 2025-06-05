В одной стране произошло мощное землетрясение

У берегов Панамы зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Панамы в акватории Тихого океана произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7. Об этом со ссылкой на специалистов Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН сообщает агентство «Интерфакс».

Мощные подземные толчки в центральноамериканской стране зафиксировали в четверг, 5 июня, в 03:09 по московскому времени (19:09 среды по местному времени). Эпицентр располагался в 332 километрах на юг от города Давид с населением около 125 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Ранее стало известно о произошедшем на Камчатке землетрясении. Магнитуда подземных толчков составила 5,1, очаг залегал на глубине 38 километров под морским дном. Эпицентр стихийного бедствия находился в 89 километрах на юго-восток от Петропавловска-Камчатского.