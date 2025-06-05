Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:03, 5 июня 2025Экономика

В одной стране произошло мощное землетрясение

У берегов Панамы зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Alberto Lowe AL / GN / Reuters

У берегов Панамы в акватории Тихого океана произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7. Об этом со ссылкой на специалистов Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН сообщает агентство «Интерфакс».

Мощные подземные толчки в центральноамериканской стране зафиксировали в четверг, 5 июня, в 03:09 по московскому времени (19:09 среды по местному времени). Эпицентр располагался в 332 километрах на юг от города Давид с населением около 125 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Ранее стало известно о произошедшем на Камчатке землетрясении. Магнитуда подземных толчков составила 5,1, очаг залегал на глубине 38 километров под морским дном. Эпицентр стихийного бедствия находился в 89 километрах на юго-восток от Петропавловска-Камчатского.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В крупное российское информагентство пришли с обысками и с кувалдой. Работа журналистов заблокирована, трое задержаны

    «Химки» начали процедуру банкротства

    Российский девелопер объяснил отказ от покупки активов датской Hempel

    Раскрыта судьба одного из задержанных журналистов российского информагентства

    В бюджете Украины не хватило денег на армию

    Светлана Лобода снялась в крошечном топе на видео

    Пожилым людям рассказали о приводящих к снижению слуха факторах

    Россияне подрались в очереди за маслом и попали на видео

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    ВМФ России начал осваивать «Форпост-Р»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости