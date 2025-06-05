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21:41, 5 июня 2025Мир

В ООН оценили угрозы Трампа ввести санкции против России и Украины

Дюжаррик: ООН отдает предпочтение переговорам в любом конфликте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

ООН считает переговоры лучшим способом для завершения любых конфликтов. Об этом рассказал официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

Так он прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против России и Украины.

«Откровенно говоря, мы всегда считали, что завершение любых конфликтов должно достигаться путем переговоров», — уточнил Дюжаррик.

Ранее Дональд Трамп проинформировал, что США могут ввести санкции как против России, так и против Украины. Политик допустил такой вариант развития событий в случае, если не удастся заключить договоренностей по теме украинского конфликта.

До этого глава Белого дома выразил недовольство ситуацией вокруг Украины и России, но подчеркнул, что по-прежнему верит в успех своего мирного плана. По словам американского лидера, канцлер Германии Фридрих Мерц также недоволен эскалацией боевых действий.

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