В российском городе пенсионер самостоятельно засыпал ямы на дорогах

В Амурске пенсионер самостоятельно засыпал ямы на дорогах

В Амурске Хабаровского края пенсионер устал от ям на дорогах и засыпал их самостоятельно. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Автор публикации отметил, что пожилой мужчина заделывает ямы на дорогах за свой счет. На опубликованной записи видно, что пенсионер на «газели» приехал к разбитой дороге со щебнем и лопатой и самостоятельно заделал выбоины. «Вот так вот мы засыпаем своими силами дороги», — прокомментировала ситуацию снимающая ролик женщина.

Ранее в этот же день стало известно, что во Владивостоке подпорная стена с детской площадкой обрушилась из-за ливня. По словам горожан, причиной инцидента стала вырытая весной экскаватором яма, в результате чего по стене пошли трещины.