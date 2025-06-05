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15:29, 5 июня 2025Экономика

В российском городе пенсионер самостоятельно засыпал ямы на дорогах

В Амурске пенсионер самостоятельно засыпал ямы на дорогах
Полина Кислицына (Редактор)

В Амурске Хабаровского края пенсионер устал от ям на дорогах и засыпал их самостоятельно. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Автор публикации отметил, что пожилой мужчина заделывает ямы на дорогах за свой счет. На опубликованной записи видно, что пенсионер на «газели» приехал к разбитой дороге со щебнем и лопатой и самостоятельно заделал выбоины. «Вот так вот мы засыпаем своими силами дороги», — прокомментировала ситуацию снимающая ролик женщина.

Ранее в этот же день стало известно, что во Владивостоке подпорная стена с детской площадкой обрушилась из-за ливня. По словам горожан, причиной инцидента стала вырытая весной экскаватором яма, в результате чего по стене пошли трещины.

Вот это да!
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