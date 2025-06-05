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14:11, 5 июня 2025Россия

В российском городе установили доску «моральных уродов» с фотографиями

В Оренбурге на проходной завода установили доску с фото моральных уродов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Оренбурге установили доску «моральных уродов». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

На опубликованном снимке с проходной завода видно информационные стенды с фотографиями сотрудников и подписями: «наша гордость» и «группа риска». Над ними установлен еще один стенд с 13 фотографиями и общей подписью — «моральные уроды». Какой проступок совершили попавшие в список «уродов» люди, не сообщается.

По информации издания, речь идет о бывших сотрудниках предприятия. Вскоре после появления снимка в сети доску убрали. Региональные власти рассказали, что доску уродов установили по инициативе руководства завода. «Мы считаем недопустимыми такие методы работы. В коллективах все вопросы должны решаться в рабочем порядке, в рамках правового поля, при необходимости – с привлечением органов правопорядка», — подчеркнули чиновники.

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла федеральную «доску позора». Так глава ведомства Дмитрий Аристов назвал реестр злостных неплательщиков алиментов. По его словам, в список попали 190 тысяч россиян.

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