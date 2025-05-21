В России назвали число злостных неплательщиков алиментов

Аристов: В реестре злостных неплательщиков алиментов находится 190 тысяч записей

Реестр злостных неплательщиков алиментов, который заработает с 25 мая, будет включать 190 тысяч записей. Об этом со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрия Аристова сообщает ТАСС.

«Доска позора открыта. Всем мужчинам желаем никогда на эту доску не попадать», — прокомментировал глава ФССП, назвавший число включенных в реестр россиян. Как уточнил Аристов, фамилия и имя должника в таком перечне будут подчеркнуты красным цветом.

На стадии принятия закона о таком реестре замминистра юстиции Андрей Логинов отмечал, что в перечне могут оказаться 133 тысячи человек.

Также в среду стало известно, что Минюст прорабатывает вопрос о возможности запрета злостным неплательщикам алиментов открывать счета в банках, регистрировать недвижимость и транспорт.