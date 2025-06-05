В Словакии назвали исторической резолюцию об отказе от антироссийских санкций

Данко: Резолюция об отказе от антироссийских санкций — исторический документ

Резолюция об отказе от антироссийских санкций является историческим документом. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, передает РИА Новости.

«Позвольте мне выразить благодарность от имени депутатов Словацкой национальной партии (SNS) всем, кто поддержал исторический документ, который является первым [подобным] документом в государствах Европейского союза», — заявил Данко.

По словам вице-спикера, резолюция констатирует ущерб, наносимый Словакии антироссийскими санкциями. Данко также призвал правительство сделать все возможное, чтобы минимизировать влияние санкционных ограничений.

Ранее парламент Словакии одобрил резолюцию Национального совета республики об отказе от санкционной политики в отношении России и защите экономических и энергетических интересов Словацкой Республики. Теперь члены правительства страны не должны голосовать в международных организациях за принятие новых ограничений против России.