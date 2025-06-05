Прекращение поставок китайских дронов назвали критической для Украины

Военный эксперт Полетаев: ВСУ критически зависят от поставок БПЛА из Китая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) критически зависят от поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их компонентов из Китая. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Промышленная база России мощнее украинской. И соответственно, в этом плане Киев больше зависит от поставок с условного AliExpress Сергей Полетаев сооснователь проекта «Ватфор»

Полетаев оценил возможные последствия прекращения поставок БПЛА DJI Mavic и указал на зависимость ВСУ от данного типа беспилотников. По мнению эксперта, Россия в меньшей степени зависит от импорта дронов из-за развития собственного производства компонентов.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке Китаем поставок Mavic в страну. Отмечается, что Пекин сократил продажу компонентов для беспилотников и западным покупателям.