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04:58, 5 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Прекращение поставок китайских дронов назвали критической для Украины

Военный эксперт Полетаев: ВСУ критически зависят от поставок БПЛА из Китая
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Steve Marcus / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) критически зависят от поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их компонентов из Китая. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Промышленная база России мощнее украинской. И соответственно, в этом плане Киев больше зависит от поставок с условного AliExpress

Сергей Полетаевсооснователь проекта «Ватфор»

Полетаев оценил возможные последствия прекращения поставок БПЛА DJI Mavic и указал на зависимость ВСУ от данного типа беспилотников. По мнению эксперта, Россия в меньшей степени зависит от импорта дронов из-за развития собственного производства компонентов.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке Китаем поставок Mavic в страну. Отмечается, что Пекин сократил продажу компонентов для беспилотников и западным покупателям.

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