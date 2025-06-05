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04:57, 5 июня 2025Бывший СССР

ВСУ расстреляли из танка больницу в ДНР после лечения в ней

Омбудсмен Морозова: ВСУ расстреляли из танка больницу в ДНР после лечения в ней
Ксения Назарова
Ксения Назарова (Ночной редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reutes

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Волновахе в Донецкой народной республике (ДНР) расстреляли из танка центральную больницу, в которой их лечили. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

«Выходит главный врач и говорит: "Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице"», — сказала она, отметив, что этот случай ее поразил. Она добавила, что характер ведения войны со стороны ВСУ представляет собой осознанное нанесение ударов по гражданскому населению.

Ранее ВСУ ударили по приемному отделению больницы в поселке Коренево Курской области. Медучреждение в данный момент недействующее, поэтому пострадавших удалось избежать. Однако его здание оказалось практически разрушено.

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