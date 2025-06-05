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17:40, 5 июня 2025Силовые структуры

Заведующий отделением онкодиспансера устроил поборы с больных раком россиян

В Краснодаре завотделением онкодиспансера набрал с пациентов взяток на ₽3 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Краснодаре задержан по подозрению в коррупции заведующий отделением клинического онкодиспансера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Он вместе с врачом подозревается в поборах и вымогательстве взяток с больных раком россиян. Им вменяется несколько преступных эпизодов.

По данным следствия, медики требовали деньги с пациентов и их родственников за лечение, ускорение госпитализации и улучшение условий в больнице. Пока правоохранительные органы установили общую сумму взяток в размере трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Калуге следователи возбудили уголовное дело в отношении врачей, скрывших диагноз от пациента, в результате чего у него рак развился до четвертой стадии.

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