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01:24, 5 июня 2025Бывший СССР

Журналист рассказал о начавшейся на Украине «грызне»

Журналист Исаев: На Украине началась грызня за право отлова мобилизуемых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Diana Vyshniakova / Unsplash

На Украине разгорается конфликт между сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) и формированиями, участвующими в мобилизации граждан. Об этом ТАСС сообщил украинский журналист и политический обозреватель Максим Исаев.

По словам журналиста, после событий в Курской области у населения Украины «куда-то пропало желание идти воевать». Помимо этого, с увеличением числа случаев насильственной мобилизации раздражение украинцев в отношении сотрудников ТЦК начало возрастать.

«Кроме того, были факты возникновения на базе ТЦК откровенно бандитских формирований, так называемых подразделений содействия правоохранительным органам или общественных формирований по охране общественного порядка. И между сотрудниками этих "подразделений" идет грызня за "тушки" отловленных мобилизируемых — ведь за каждую"голову" "людоловам" полагается премия», — объяснил Исаев.

Собеседник агентства добавил, что среди жителей Украины растет усталость от мобилизации, которая стала восприниматься как форма репрессий со стороны власти.

Ранее стало известно, что в Одессе сотрудники территориального центра комплектования сломали мужчине ключицу при задержании. В настоящее время пострадавшему оказана медицинская помощь.

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