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04:30, 6 июня 2025Наука и техника

Скорость зарядки iPhone значительно увеличат

91Mobiles: iPhone 17 будут поддерживать быструю зарядку до 50 ватт
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Корпорация Apple намерена увеличить скорость и мощность зарядки своих смартфонов до рекордных 50 ватт. Об этом сообщает издание 91Mobiles.

Журналисты медиа нашли упоминание новые зарядных аксессуаров Apple в базе тайваньского регулятора NCC. Их появление может означать скорый выход устройств. Обнаруженные там зарядки поддерживают новый беспроводной стандарт Qi 2.2, который обеспечивает максимальную выходную мощность до 50 ватт.

В описании гаджетов упоминается стандарт MagSafe и провод длиной 1 или 2 метра. Также уточняется, что новые зарядные устройства обеспечивают лучшее прилегание iPhone к магнитам MagSafe и повышают стабильность процесса зарядки. Также аксессуары сконструированы таким образом, что тепло выделяется в процессе зарядки минимально.

Судя по всему, подобная быстрая зарядка должна появиться в смартфонах серии iPhone 17, выпуск которых запланирован на осень. В настоящий момент флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max поддерживают зарядку до 30 ватт по проводу. Такая же производительность была и у телефонов серии iPhone 15 Pro, вышедших в 2023 году.

Ранее вице-президент Counterpoint Research Росс Янг заявил, что корпорация Apple увеличит размеры экрана iPhone 17 по сравнению с iPhone 16. Размер дисплея iPhone 17 увеличится с 6,1 до 6,3 дюйма.

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