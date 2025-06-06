51-летняя Кейт Мосс в кожаном бюстгальтере снялась для Zara

51-летняя Кейт Мосс в кожаном бюстгальтере снялась с другом-рокером для Zara

Британская супермодель Кейт Мосс в откровенном наряде снялась для бренда Zara. Об этом сообщает Vogue.

51-летняя манекенщица стала героиней рекламной кампании марки, посвященной музыкальному фестивалю в Гластонбери, проводящемуся с 1970 года.

На одном из кадров она предстала в черном кожаном бюстгальтере с металлическими заклепками, белой макси-юбке с кружевным декором и заниженной талией и сапогах до колена. Также образ знаменитости дополняли бусы на шее и многочисленные браслеты на запястьях. Кроме того, она примерила белый лонгслив и золотистые мини-шорты.

В свою очередь, напарником Мосс на съемке стал ее 62-летний друг — вокалист шотландской рок-группы Primal Scream Бобби Гиллеспи.

В апреле Мосс также снялась в нижнем белье для журнала Perfect Magazine.