Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 6 июня 2025Россия

6 июня: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Дорофеева
Ксения Басырова

Фото: Александр Щепин / Фотобанк Лори

6 июня в России отмечают Пушкинский день, посвященный наследию поэта Александра Пушкина. В мире празднуют День русского языка. Православные верующие чтут память блаженной Ксении Петербургской и других святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 6 июня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Пушкинский день

6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года родился поэт Александр Пушкин, которого по праву называют создателем современного русского языка. Впервые Пушкинский день отметили в 1999 году. Праздник был приурочен к 200-летию со дня рождения поэта. Тогда же президент Борис Ельцин подписал указ об официальном учреждении праздника.

6 июня по всей России проводят мероприятия, посвященные творчеству поэта: литературные чтения, конкурсы, выставки, классные часы и концерты.

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Праздники в мире

День русского языка

День русского языка — международный праздник, учрежденный ООН в 2010 году. Русский — один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций, наряду с английским, французским, арабским, китайским и испанским. Праздник призван напомнить мировому сообществу о равноправии официальных языков ООН, а также рассказать об истории русского языка, его особенностях и значимости для представителей разных культур.

Всемирный день борьбы с вредителями

На сегодняшний день известно более 60 тысяч видов вредителей. Самыми распространенными из них являются грызуны, которые не только наносят огромный экономический ущерб, но и являются переносчиками опасных заболеваний. Так что главная цель Всемирного дня борьбы с вредителями — рассказать людям о самых эффективных способах устранения неприятных «сожителей».

Впервые с идеей установить такой день выступила Китайская ассоциация по борьбе с вредителями в 2017 году. Позже идею поддержали ВОЗ и ряд международных организаций дезинфекционного профиля, действующих в Европе, Австралии и США.

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 6 июня

  • День рождения электрического утюга;
  • Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля;
  • День слабовидящих людей в Германии;
  • Национальный день Швеции.

Какой церковный праздник 6 июня

День памяти блаженной Ксении Петербургской

Ксения Петербургская жила в XVIII веке. Согласно преданиям, она была замужем за придворным певчим, однако на 26-м году жизни внезапно потеряла любимого супруга. От горя Ксения раздала все свое богатое имущество и приняла юродство. Она бродила по городу в одежде мужа и откликалась только на его имя.

Считается, что за годы духовных подвигов святая была наделена дарами предвидения и исцеления. Житие гласит, что она предсказала кончину императрицы Елизаветы Петровны и юного императора Иоанна Антоновича, а также помогла одной девушке избежать брака с беглым каторжником, который выдавал себя за убитого им полковника.

Фото: Raymond Bucko, SJ / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 6 июня

  • День памяти мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218 воинов с женами и детьми;
  • День памяти преподобного Викентия Леринского ;
  • День памяти преподобного Симеона Столпника на Дивной горе;
  • День памяти преподобного Никиты, столпника Переяславского.

Приметы на 6 июня

  • Если 6 июня зацвел шиповник, лето будет теплым;
  • Лягушки громко квакают под вечер — к хорошей погоде;
  • Если весь день идет дождь, будет богатый урожай грибов;
  • Трава пахнет сильнее обычного — к дождю.

Кто родился 6 июня

Арам Хачатурян (1903-1978)

Армянский композитор, дирижер и педагог Арам Хачатурян известен как автор балетов «Маскарад», «Спартак», «Гаянэ» и других произведений, ставших мировой классикой. За вклад в советскую культуру ему были присвоены звания Героя Социалистического труда и Народного артиста СССР. Помимо прочего, Хачатурян был членом Всемирного совета мира и Советского комитета защиты мира, президентом Советской ассоциации дружбы и культурного сотрудничества со странами Латинской Америки.

Фото: Liana Karapetyan H / Wikipedia

Диего Веласкес (1599-1660)

Художник Диего Веласкес был главным представителем золотого века испанской живописи, а также придворным художником короля Филиппа IV. Среди его самых знаменитых работ портреты членов монаршей семьи Габсбургов, а также картины «Карлик с собакой», «Венера перед зеркалом», «Поклонение волхвов» и другие произведения.

Кто еще родился 6 июня

  • Борис и Константин Бурдаевы (44 года) — российские музыканты, основатели и солисты группы «Братья Гримм»;
  • Александр Стриженов (56 лет) — советский и российский актер;
  • Владимир Левкин (1967-2024) — российский певец, бывший солист группы «На-На»;
  • Бари Алибасов (78 лет) — советский и российский музыкант, основатель группы «На-На»;
  • Татьяна Пельтцер (1904-1992) — советская актриса театра и кино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он сошел с ума!» Маск и Трамп публично поссорились. Миллиардер заявил, что президент фигурирует в деле о педофилии

    В сеть выложили фото Трампа с сыном Маска после обвинений в педофилии

    В США призвали выдворить Маска из страны

    Невиновный провел 40 лет в тюрьме за чужое преступление

    Европейские дипломаты испугались предстоящего выступления Трампа на саммите НАТО

    Маск предрек рецессию в США из-за пошлин

    Пушков высказался о конфликте Маска и Трампа

    Раскрыта стоимость дешевого складного смартфона Samsung

    Россиянин пострадал при атаке украинского БПЛА

    Рядом с российским аэропортом произошел сильный взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости