Антивозрастной эффект таурина оказался под вопросом

Nature: Опровергнуто влияние таурина на земедление старения

Популярный аминокислотный компонент таурин, на который возлагали надежды как на «молекулу долголетия», может вовсе не замедлять старение. К такому выводу пришли ученые из Национального института старения США. В их новом крупномасштабном исследовании не удалось подтвердить, что уровень таурина в организме связан с возрастом или служит маркером старения. Напротив, у большинства участников его уровень со временем оставался стабильным или даже повышался. Об этом сообщает Nature.

Анализ охватил три группы людей, включая более 740 человек в возрасте от 26 до 100 лет, а также долгосрочные наблюдения за мышами и макаками. Ранее считалось, что таурин с возрастом снижается, а его добавки способны продлевать жизнь. Однако эти данные были получены из одномоментных, а не продольных наблюдений — и, как показало новое исследование, могут вводить в заблуждение.

Кроме того, авторы проанализировали связь таурина с физическими параметрами — силой, весом, метаболизмом. В одних группах более высокий уровень вещества был связан с лучшей функцией, в других — наоборот. Ученые пришли к выводу, что таурин не может считаться ни биомаркером старения, ни универсальным антивозрастным средством.

Эксперты подчеркивают, что потенциальные эффекты пищевых добавок с таурином все еще требуют клинических испытаний и не могут рекомендоваться на текущем этапе.

Ранее ученые установили, что таурин может способствовать развитию агрессивных форм лейкемии, ускоряя рост раковых клеток за счет их способности поглощать это вещество. Однако в других типах опухолей, напротив, он способен замедлять их развитие, что подчеркивает двойственную и до конца не изученную роль таурина в организме.