Партия в Австрии обвинила власти страны в нарушении нейтралитета из-за Зеленского

Правая Австрийская партия свободы обвинила власти страны в нарушении нейтралитета из-за информации о планируемом визите украинского президента Владимира Зеленского в Вену. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз партии.
Самая популярная в Австрии партия обвинила власти в нарушении нейтралитета из-за визита украинского политика.
«Это серьезная ошибка, которая делает нашу страну политическим мячом и потенциальной мишенью эскалации. Таким образом наша страна превращается из нейтрального посредника в сторону, идущую на риски», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что визит Зеленского в Австрию может состояться 16 июня.