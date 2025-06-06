Партия в Австрии обвинила власти страны в нарушении нейтралитета из-за Зеленского

Правые в Австрии обвинили Вену в нарушении нейтралитета из-за визита Зеленского

Правая Австрийская партия свободы обвинила власти страны в нарушении нейтралитета из-за информации о планируемом визите украинского президента Владимира Зеленского в Вену. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз партии.

Самая популярная в Австрии партия обвинила власти в нарушении нейтралитета из-за визита украинского политика.

«Это серьезная ошибка, которая делает нашу страну политическим мячом и потенциальной мишенью эскалации. Таким образом наша страна превращается из нейтрального посредника в сторону, идущую на риски», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что визит Зеленского в Австрию может состояться 16 июня.