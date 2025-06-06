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23:43, 6 июня 2025Мир

Партия в Австрии обвинила власти страны в нарушении нейтралитета из-за Зеленского

Правые в Австрии обвинили Вену в нарушении нейтралитета из-за визита Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Правая Австрийская партия свободы обвинила власти страны в нарушении нейтралитета из-за информации о планируемом визите украинского президента Владимира Зеленского в Вену. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз партии.

Самая популярная в Австрии партия обвинила власти в нарушении нейтралитета из-за визита украинского политика.

«Это серьезная ошибка, которая делает нашу страну политическим мячом и потенциальной мишенью эскалации. Таким образом наша страна превращается из нейтрального посредника в сторону, идущую на риски», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что визит Зеленского в Австрию может состояться 16 июня.

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