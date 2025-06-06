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16:18, 6 июня 2025Из жизни

Британские ученые решили избавиться от пукающих овец

Британское общество овцеводов решило вывести овец, которые меньше пукают
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Британские ученые решили вывести овец с пониженным газообразованием. Об этом сообщает Daily Mail.

Сельскохозяйственный колледж Шотландии (SRUC) совместно с Британским обществом овцеводов Texel запустили исследование, в котором участвуют 450 овец с холмов возле озера Лох-Ломонд. Цель проекта — выявить животных, которые меньше всего пукают, для последующего селекционного разведения. Исследователи считают, что пукающие овцы выделяют много метана и углекислого газа, которые негативно влияют на экологическую обстановку.

По данным ученых, 1,2 миллиарда овец по всему миру ежегодно производят около семи миллионов тонн метана — мощного парникового газа. Исследователи рассчитывают, что селекция поможет сократить эти выбросы на 1-2 процента в год без ущерба для других характеристик животных. Проект стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов продлится до 2027 года и финансируется программой Horizon Европейского союза. Ученые используют портативные камеры для измерения уровня газов, что позволит фермерам избавиться от лишних выбросов в атмосферу.

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«Если метод окажется масштабируемым и доступным, он станет прорывом в селекции», — заявил представитель Британского общества овцеводов Texel. По словам экспертов, даже небольшое сокращение выбросов от овец может внести значительный вклад в борьбу с изменением климата.

Ранее сообщалось, что в альпийской деревне в Швейцарии корова по кличке Лони пролетела над горами. Это произошло в рамках эвакуации людей и животных из-за угрозы обрушения горной породы.

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