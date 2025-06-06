Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:52, 6 июня 2025Россия

Четыре детских книги Нурдквиста сняли с продажи из-за статуса иноагента у переводчицы

Четыре книги Нурдквиста сняли с продажи из-за статуса иноагента у переводчицы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Четыре детских книги шведского писателя Свена Нурдквиста сняли с продажи из-за статуса иноагента у переводчицы Александры Поливановой (признана иноагентом), сообщило в Telegram-канале издательство «Белая Ворона».

Речь идет о книгах «Охота на лис», «Петсон идет в поход», «Петсон грустит», «Готовим с Петсоном и Финдусом». Переводы были сделаны 20 лет назад. Поливанову признали иноагентом 30 мая.

В издательстве объяснили, что по закону переводчик книги приравнивается к автору. «И теперь нам нужно совершить ряд необходимых действий, этим же законом предусмотренных: изменить маркировку детских книг на 18+, добавить на обложки стикеры с уже хорошо всем знакомой плашкой», — говорится в публикации.

В июне в Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам создавать юрлица для распространения информации в России. На данный момент в законодательстве есть ограничения на деятельность иноагентов, которые запрещают производить информационную продукцию для несовершеннолетних. В пояснительной записке отметили, что иноагенты могут обойти запрет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    Сальдо отправили кадры его затопленного дома в Херсоне

    Партия в Австрии обвинила власти страны в нарушении нейтралитета из-за Зеленского

    Хинштейн раскрыл подробности атаки ВСУ на Курскую область

    ВСУ попытались ударить по Курской АЭС

    Путин оставил Собянина и Мишустина на закрытый разговор

    В элитный отряд ВСУ начали заманивать 18-летних киберспортсменов

    Названы лучшие упражнения для рельефного пресса

    Дачникам назвали простой способ прогнать вредителей с участка

    Родственники солдат ВСУ устроили акцию протеста в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости