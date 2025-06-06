Четыре детских книги Нурдквиста сняли с продажи из-за статуса иноагента у переводчицы

Четыре книги Нурдквиста сняли с продажи из-за статуса иноагента у переводчицы

Четыре детских книги шведского писателя Свена Нурдквиста сняли с продажи из-за статуса иноагента у переводчицы Александры Поливановой (признана иноагентом), сообщило в Telegram-канале издательство «Белая Ворона».

Речь идет о книгах «Охота на лис», «Петсон идет в поход», «Петсон грустит», «Готовим с Петсоном и Финдусом». Переводы были сделаны 20 лет назад. Поливанову признали иноагентом 30 мая.

В издательстве объяснили, что по закону переводчик книги приравнивается к автору. «И теперь нам нужно совершить ряд необходимых действий, этим же законом предусмотренных: изменить маркировку детских книг на 18+, добавить на обложки стикеры с уже хорошо всем знакомой плашкой», — говорится в публикации.

В июне в Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам создавать юрлица для распространения информации в России. На данный момент в законодательстве есть ограничения на деятельность иноагентов, которые запрещают производить информационную продукцию для несовершеннолетних. В пояснительной записке отметили, что иноагенты могут обойти запрет.