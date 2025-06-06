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12:39, 6 июня 2025Культура

Двух украинок привлекли к ответственности за прослушивание песни на русском языке

Украинок привлекли к ответственности за прослушивание песни «Матушка»
Ольга Коровина

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom  

Жительниц села Гореничи привлекли к административной ответственности за прослушивание песни «Матушка». Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на полицию Киевской области.

На опубликованном в социальных сетях видео две девушки танцуют на улице под хит российской исполнительницы Татьяны Куртуковой и показывают средний палец автору ролика, критикующему их за кадром. По словам самих украинок, они просто развлекались. Отмечается, что за прослушивание трека на русском языке были составлены административные протоколы по факту мелкого хулиганства.

Ранее песня российской группы Ay Yola возглавила топ сервиса Apple Music на Украине. Башкирский этно-коллектив занял первое место в рейтинге со своим главным хитом Homay («Хумай»), опередив украинских исполнителей. До этого на Украине потребовали запретить доступ к русской музыке на стриминговых платформах, однако в законодательстве не нашлось инструментов для осуществления этого предложения.

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