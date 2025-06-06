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15:05, 6 июня 2025Наука и техника

В Windows 11 появился новый текстовый редактор

В Windows 11 добавили текстовый редактор Edit, доступный из командной строки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Специалисты Microsoft добавили в операционную систему Windows 11 новый текстовый редактор. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Новый редактор получил название Edit. Эта программа встроена в командую строку ОС, утилита позволяет быстро редактировать простые текстовые файлы. Она бесплатна и доступна всем пользователям системы. Размер Edit составляет всего 230 килобайт.

По словам журналистов, чтобы запустить программу, нужно открыть терминал Windows, ввести команду Edit и нажать Enter. С приложением можно работать как с помощью клавиатуры, так и мыши. Кроме того, можно открывать файлы, используя графический интерфейс или вводя команду, прописывая путь до документа.

В материале говорится, что Edit позволяет редактировать файлы на базовом уровне. Также есть функция поиска по буквам и словам, что может быть полезно в случае работы с большими файлами.

В Microsoft заявили, что новая программа не заменит встроенный в Windows «Блокнот» или приобретаемый отдельно редактор Word. Однако Edit можно пользоваться в качестве альтернативы.

В начале лета стало известно, что корпорация Microsoft больше не будет активно предлагать европейским пользователям свой браузер Edge. Таким образом, компания подчинилась требованиям закона о цифровых рынках (DMA).

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