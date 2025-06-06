Минприроды предложило в разы увеличить ставки экосбора для 35 видов упаковки

Минприроды предложило повысить базовые ставки экосбора для 35 видов упаковки в 2,1–11,7 раза относительно показателей 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным расчетов, для упаковки из комбинированных материалов на основе бумаги она может увеличиться в 17,6 раза, до 96,16 тысячи рублей за тонну, для металлической — в 12,8 раза, до 35,76 тысячи рублей, для стекла — в 2,7–4,5 раза, до 13,4–20,13 тысячи рублей. Кроме того, в перечень входят деревянная, пластмассовая и текстильная упаковка.

Уточняется, что ставки предлагается повысить с 1 марта 2026 года. Проект, помимо Минприроды, разрабатывают Минпромторг, Минсельхоз и Росприроднадзор.

Ранее заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев заявил, что в ближайшие годы в России может появиться запрет на небольшие саше-пакеты из полимеров.