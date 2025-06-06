Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:27, 6 июня 2025Экономика

«Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины»

«Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины» в суд Санкт-Петербурга
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Представители российского энергохолдинга «Газпром» подали новый иск к «Нафтогазу Украины» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом свидетельствуют данные картотеки.

Новое исковое заявление было подано в четверг, 5 июня. Ответчиком по этому делу выступает АО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Других подробностей судебного разбирательства в картотеке не приводится.

До этого «Газпром» уже подавал иск против вышеуказанной украинской компании в декабре 2023 года. Тогда российская инстанция удовлетворила требование энергохолдинга о запрете разбирательств в международных судах. Кроме того, «Нафтогаз» тогда обязали выплатить неустойку «Газпрому» в размере 150 тысяч долларов в случае отказа украинской стороны следовать вынесенному вердикту.

Материалы по теме:
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
Европа хочет отказаться от российских нефти, газа и урана. Когда это произойдет?
6 мая 2025
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025

Изначально поводом для обращения «Нафтогаза» в Международный арбитражный суд послужила «неуплата средств в полном объеме за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины». Глава российского холдинга Алексей Миллер назвал эту претензию украинской стороны надуманной, а участие «Газпрома» в подобного рода разбирательстве — бессмысленным.

В частности, он заявлял, что «Нафтогаз» сам нарушает условия долгосрочного соглашения, не принимая российский газ и требуя оплаты транзита. Миллер пригрозил украинской компании санкциями, если та продолжит не соблюдать основные положения договора в дальнейшем. В результате обе стороны отказались продлевать соглашение о транзите российского газа, с 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки топлива в европейские страны через газотранспортную систему Украины.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Эти альфа-самцы взорвались». Трамп и Маск публично поссорились. Что привело их к вражде и чем это грозит президенту США?

    Заминированный в Москве автомобиль попал на видео

    Бывшая Маска предложила Трампу помощь в «расставании»

    Отец с сыном поймали крупного канального сомика и установили новый рекорд

    В Китае прокомментировали ссору Трампа и Маска

    Вдова солиста «На-На» рассказала о жизни без мужа

    Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300

    «Нам не нужно заходить во все крупные города». Российский генерал заявил о новой стратегии в зоне СВО

    Стало известно о продолжении разработки Украиной сложных спецопераций на территории РФ

    Внешний вид 54-летней телеведущей в мини-платье раскритиковали в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости