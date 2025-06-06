«Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины» в суд Санкт-Петербурга

Представители российского энергохолдинга «Газпром» подали новый иск к «Нафтогазу Украины» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом свидетельствуют данные картотеки.

Новое исковое заявление было подано в четверг, 5 июня. Ответчиком по этому делу выступает АО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Других подробностей судебного разбирательства в картотеке не приводится.

До этого «Газпром» уже подавал иск против вышеуказанной украинской компании в декабре 2023 года. Тогда российская инстанция удовлетворила требование энергохолдинга о запрете разбирательств в международных судах. Кроме того, «Нафтогаз» тогда обязали выплатить неустойку «Газпрому» в размере 150 тысяч долларов в случае отказа украинской стороны следовать вынесенному вердикту.

Изначально поводом для обращения «Нафтогаза» в Международный арбитражный суд послужила «неуплата средств в полном объеме за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины». Глава российского холдинга Алексей Миллер назвал эту претензию украинской стороны надуманной, а участие «Газпрома» в подобного рода разбирательстве — бессмысленным.

В частности, он заявлял, что «Нафтогаз» сам нарушает условия долгосрочного соглашения, не принимая российский газ и требуя оплаты транзита. Миллер пригрозил украинской компании санкциями, если та продолжит не соблюдать основные положения договора в дальнейшем. В результате обе стороны отказались продлевать соглашение о транзите российского газа, с 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки топлива в европейские страны через газотранспортную систему Украины.