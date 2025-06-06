Михайлов: У российских спецслужб есть трудности с выявлением диверсантов

Киев видит слабые места России и действует, исходя из этого, заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире телеканала «Царьград». По его мнению, Москва не дорабатывает в плане борьбы с украинскими диверсантами.

Михайлов обратил внимание на то, что украинские спецслужбы не просто подорвали мосты в Курской и Брянской областях, а сделали это, когда там проходили поезда. Диверсанты находились неподалеку и нажали кнопку в определенный момент, уточнил Михайлов. Он добавил, что у отечественных спецслужб трудности с выявлением диверсантов.

«В каком состоянии сегодня полиция? О чем [глава МВД Владимир] Колокольцев говорит постоянно? У него участковых не хватает. А ведь это работа на земле. У чекистов не хватит сил и средств, чтобы проконтролировать каждый столб и каждую железнодорожную станцию», — порассуждал он.

Между тем президент России Владимир Путин, заслушав доклад главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, назвал случившееся в приграничье терактами. Глава государства отметил, что совершенное против гражданских лиц преступление было организовано накануне очередного раунда инициированных Москвой переговоров.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ранее говорил, что украинский лидер Владимир Зеленский предпринимает попытки прорыва через российскую госграницу для того, чтобы показать состоятельность Вооруженных сил Украины Западу. Украинский политик хочет получить ракеты «Таурус», вопрос с поставками которых подвис.