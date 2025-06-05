В России высказались о попытках ВСУ прорваться через госграницу

Депутат Колесник: ВСУ пытаются показать состоятельность прорывами через границу

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки прорыва через российскую госграницу для того, чтобы показать состоятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ) Западу, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные уничтожили ударную группировку ВСУ в населенном пункте Гоптовка в Харьковской области, не допустив попытки прорыва госграницы в Белгородской области.

«Уже видите, Харьков. То есть они работали Белгород, Курск — там получилось, но потом все войска, которые прорвались, были уничтожены. Сейчас пытаются Брянск, потом Харьков — это уже туда, ближе к северу», — высказался депутат.

Зеленский пытается прорваться через границу России, чтобы показать свою состоятельность Западу и получить ракеты «Таурус», вопрос с поставками которых подвис, сказал парламентарий.

«Все его задумки гениальные там, под Харьковом, и останутся вместе с погибшими украинцами, и наемники туда же, под землю, пойдут. В итоге ничего не докажет, положит людей, то есть он доказывает состоятельность свою людскими жизнями», — заключил Колесник.

До этого сообщалось, что диверсанты ВСУ попытались прорваться в Курскую область на квадроциклах. Украинские солдаты направлялись в сторону госграницы со стороны села Ободы в Сумской области.

