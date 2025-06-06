Губернатор сообщил об атаке 20 беспилотников ВСУ на Орловскую область

Клычков: ВСУ атаковали Орловскую область 20 беспилотниками

В ночь на пятницу, 6 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Орловскую область 20 беспилотниками. Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в своем Telegram.

По данным губернатора, пострадавших и повреждений на земле нет.

«На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — добавил Клычков.

Ранее стало известно, что Украина за ночь выпустила по территории России 174 беспилотника, 46 из которых сбили над Брянской областью. Над акваторией Черного моря также уничтожили три управляемые ракеты «Нептун-МД».