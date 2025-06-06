Исчезнувшая девять лет назад девушка нашлась и рассказала о произошедшем

СК: В Петербурге нашли живой пропавшую девять лет назад девушку

В Петербурге следователи нашли пропавшую девять лет назад девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в конце декабря 2016 года в полицию обратилась женщина и заявила, что ее 16-летняя дочь пропала. Девочка ушла 25 декабря из больницы, хотя ей должны были сделать плановую операцию. До пропажи она удалила социальные сети, оставила документы и вещи в больнице, взяв лишь куртку у соседки по палате.

Подростка объявили в розыск, было возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели записи с камер, привлекли волонтеров для поиска, допрашивали знакомых и родственников исчезнувшей. Они выяснили, что она обиделась на родственников, которые не поздравили ее с днем рождения. Тогда сотрудники предполагали, что со школьницей мог произойти несчастный случай. Водолазы осмотрели водоем около больницы, но результатов это не дало.

2 июня 2025 года пропавшая попала в поисковую систему в городе Сестрорецке. Следователи установили адрес ее нахождения и пригласили в участок. Россиянка рассказала, что сама решила уйти из больницы, потому что она не хотела делать операцию и ссорилась с членами семьи. До 18 лет она жила у подруги. Женщина уточнила, что противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Ранее маленькая собачка помогла волонтерам найти своего пожилого хозяина — 72-летний Юрий шесть дней назад вышел из дома в Новосибирской области и пропал.