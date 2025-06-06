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15:29, 6 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России фразой о двух стульях отреагировали на сотрудничество Казахстана со страной НАТО

Депутат Чепа раскритиковал военное сотрудничество Казахстана с Великобританией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал военное сотрудничество Казахстана с Великобританией. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мы можем относиться к этому [только] очень отрицательно. На двух стульях не надо сидеть, конечно», — прокомментировал Чепа.

Ранее делегация Министерства обороны Казахстана под руководством главы ведомства полковника Ерболы Кумарбекулы подписала документ о начале военного сотрудничества с Великобританией в Лондоне. Представители государств обсудили текущие вопросы двухстороннего военного сотрудничества и перспективные направления взаимодействия. Казахстанские военные смогут получать высшее военное образование в военно-учебных заведениях Великобритании.

4 июня Вооруженные силы Азербайджана провели совместный с НАТО тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» между Минобороны республики и Североатлантическим альянсом. Тренинг проводится с участием азербайджанских военных и тренинговой группы Командования объединенных сил НАТО.

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