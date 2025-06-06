Китайский Exeed раскритиковали за постоянные проблемы с электроникой

Автовладелец сравнила приобретение Exeed с покупкой кота в мешке

У китайского автомобиля Exeed LX очень мало плюсов, зато список минусов довольно серьезный. Об этом на портале Drom написала россиянка Светлана, поделившаяся опытом вождения этого транспортного средства.

По ее словам, если сравнивать «китайца» даже с подержанным немецким автомобилем, то сравнение оказывается не в пользу первого, приобретение которого можно сравнить с покупкой кота в мешке. Exeed, например, отличается странной эргономикой. Даже если спинка сидения поднята вертикально, человек ростом 172 сантиметра еле-еле может дотянуться до руля.

Еще один минус — постоянные проблемы с электроникой. По словам Светланы, то блютус включается сам по себе, то при закрытии машины начинают открываться стекла. Кроме того, сама панель ГУ «жутко неудобная», а сенсор днем плохо видно.

При этом подвеска у китайского автомобиля «деревянная» — «чувствуется каждый камушек и люк», а «лежачий полицейский» оказывается для Exeed вообще непреодолимым препятствием. Кроме того, автор отзыва пожаловалась на плохую видимость в камере заднего вида, недостаточный подогрев сидения, руль, обжигающий пальцы водителя, и отсутствие подсветки для задних сидений.

Ранее сообщалось, что владельцы Exeed часто жалуются на неполадки с глохнущим двигателем.