Крокодил съел семилетнего мальчик

В Кении крокодил загрыз семилетнего мальчика на глазах у друзей

В Кении семилетний мальчик стал жертвой крокодила. Об этом сообщает TV 47 Digital.

Линган Лотух Исайя купался с друзьями в реке Турквел, округ Западный Покот. «Крокодил утащил мальчика на глубину, пока другие дети кричали от ужаса», — рассказал один из очевидцев. Отец мальчика, работавший на золотых приисках, признался, что его «сердце разбито», потому что он не смог защитить сына.

После поисковой операции, в которой участвовали местные жители и служба охраны дикой природы, спасатели нашли изуродованное тело. Хищник съел левую ногу мальчика.

Река Турквел известна большой популяцией крокодилов, но местным жителям приходится рисковать и ходить к ней за водой из-за отсутствия водопровода. Власти призвали родителей быть бдительнее и пообещали усилить меры по предотвращению конфликтов между людьми и дикой природой.

Ранее сообщалось, что беременная женщина стала жертвой крокодила на кухне своего затопленного дома в Индонезии. Нападение произошло, когда она готовила обед.