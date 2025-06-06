Курбан-байрам в 2025 году: суть, история и традиции праздника

Мусульмане в России празднуют Курбан-байрам

Сегодня, в ночь на 6 июня, мусульмане начинают отмечать Курбан-байрам, который также называется праздником жертвоприношения. Он считается одним из двух главных торжеств в исламе. «Лента.ру» рассказывает историю праздника, раскрывает его суть и вспоминает традиции на Курбан-байрам.

Дата празднования

Каждый год Курбан-байрам выпадает на разные даты. Дело в том, что его отмечают в десятый день Зуль-хиджа (двенадцатый месяц мусульманского календаря) и через 70 дней после Ураза-байрам, еще одного важнейшего исламского праздника. Отсчет идет по мусульманскому лунному календарю, который короче григорианского на 11 дней.

В 2025 году Курбан-байрам начнут отмечать в ночь на 6 июня

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Обычно праздник отмечают в течение трех дней — в 2025 году он продлится до 8 июня. Но в некоторых странах Курбан-байрам отмечают даже дольше: например, в Саудовской Аравии празднование длится две недели. При этом самым главным считается первый день — в 2025 году это 6 июня.

Суть праздника

Курбан-байрам отсылает к Корану — самой священной в мусульманстве книге, а именно — к 37-й суре (главе). В ней описываются события, которые произошли с пророком Ибрахимом (в христианстве он носит имя Авраам и упоминается в Ветхом Завете) и его сыном.

В Коране сказано, что Ибрахим увидел во сне ангела Джабраила (в христианстве Гавриил), и тот передал мужчине послание от Всевышнего: Аллах приказал пророку принести в жертву собственного сына. Ибрахим был очень привязан к мальчику, но решил подчиниться воле Всевышнего. Он повел сына в долину Мина, чтобы принести его в жертву и так доказать свою верность Аллаху. Мальчик тоже знал, что его ждет, но подчинился и отцу, и Богу.

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Ибрахим уже положил сына лицом вниз, чтобы не видеть его глаза, и замахнулся острым ножом, но в этот же момент Всевышний сделал так, что оружие потеряло остроту, и пророк не смог причинить вред мальчику.

Тогда Аллах обратился к Ибрахиму, похвалил его за верность и преданность и повелел заколоть барана вместо ребенка. В награду за то, что пророк не ослушался Бога, тот подарил ему еще одного сына, который родился вскоре после этих событий и получил имя Исхак.

Имя мальчика, которого Ибрахим должен был убить, в Коране не раскрывается. Однако предполагается, что это старший сын пророка Исмаил.



Предание об Ибрахиме стало основой для традиции жертвоприношения, одного из главных ритуалов Курбан-байрама.

Суть праздника заключается в том, что верующие должны быть преданы Богу, соблюдать заповеди священного писания, быть милосердными, добродетельными и щедрыми

Традиции Курбан-байрама

Подготовка к празднику

Подготовка к торжеству начинается за полтора месяца до Курбан-байрама. В этот период мусульмане прекращают всякие застолья, не стригут волосы и не бреются. А еще готовятся совершить паломничество в Мекку, если это возможно. Курбан-байрам считается праздником окончания путешествия к главной святыне ислама.

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

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Еще один важный ритуал в преддверии праздника — посещение верующими горы Арафат накануне Курбан-байрама. Если возможности поехать в Мекку и подняться на гору нет, то мусульманин должен посвятить время молитве дома.

За 10 дней до Курбан-байрама начинается строгий мусульманский пост. Верующие не должны ни пить, ни есть в период от рассвета до заката. Также необходимо отказаться от интимной близости. Ночью ограничения на еду и напитки не действуют, но важно просто утолять жажду и голод, отказываясь от излишеств.

Жертвоприношение

По традиции, связанной с преданием о пророке Ибрахиме, в Курбан-байрам закалывают животное. Это может быть баран, корова или верблюд. При совершении обряда верующие должны придерживаться специальных правил:

К месту жертвоприношения животное нужно вести спокойно, чтобы оно не нервничало и не паниковало.

Нельзя, чтобы животное видело нож.

Запрещено издеваться над животным.

Важно проявлять жалость и сострадание к жертве.

После верующие отдают часть мяса нуждающимся, еще часть — родным и друзьям. Остальное оставляют себе, чтобы приготовить праздничные блюда.

Традиционные блюда на Курбан-байрам На каждый день празднования существуют свои традиции и обычаи, связанные с приготовлением блюд: В первый день гостям подают еду, приготовленную из печени и сердца животного, принесенного в жертву.

Во второй — супы и похлебки, сваренные на бараньих головах и ногах, а также жаркое с гарниром из овощей или риса.

На третий день (и четвертый, если он тоже входит в празднование) принято подавать ребрышки, манты, шашлык, лагман и плов.

Каждый день Курбан-байрама гостей угощают сладостями: лепешками, пирогами, миндалем и изюмом. Строгих требований к приготовлению блюд нет. Чаще всего на праздничный стол подают плов.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Что еще обязательно делают на Курбан-байрам

Совершают полное омовение;

переодеваются в чистую одежду;

идут на праздничный намаз в мечеть;

посещают кладбище и молятся за усопших;

накрывают праздничный стол, для которого готовят мясо. Приглашают членов семьи и друзей.

Что нельзя делать верующим в Курбан-байрам

Отказывать в помощи и милостыне тем, кто в этом нуждается;

ругаться;

заниматься тяжелым трудом;

использовать бранные слова;

ходить в грязной одежде.

Как отмечают Курбан-байрам в России

В российских регионах, где большая часть жителей исповедует ислам, Курбан-байрам является официальным выходным.

В каких регионах Курбан-байрам — выходной:

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В остальном празднование в России проходит так же, как и в других странах. Мусульмане молятся в мечетях и совершают жертвоприношение. Обычно для этого организуют специальные площадки в городах, где за происходящим следят сотрудники Роспотребнадзора и санитарных инспекций.

Исключение составляет лишь Москва. В 2023 году жертвоприношения в черте столицы запретили после обращений жителей. А местным мусульманам предложили закалывать животных в области или заказывать уже готовое мясо

При этом само празднование в столице никто не отменял. В Москве обычно организовывают несколько площадок для проведения Курбан-байрама с угощениями, концертами и насыщенной культурной программой.

В мусульманских регионах страны праздник проходит более масштабно. Например, в Махачкале обычно организуют три площадки для жертвоприношения, куда можно привезти барана, овцу или верблюда. На праздничный стол в Дагестане принято готовить национальные блюда: хинкал, чуду, плов, баурсаки.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Обязательной традицией считается раздача милостыни — верующие считают, что так они очищают душу и получают благословение Бога.