Сегодня, в ночь на 6 июня, мусульмане начинают отмечать Курбан-байрам, который также называется праздником жертвоприношения. Он считается одним из двух главных торжеств в исламе. «Лента.ру» рассказывает историю праздника, раскрывает его суть и вспоминает традиции на Курбан-байрам.
Дата празднования
Каждый год Курбан-байрам выпадает на разные даты. Дело в том, что его отмечают в десятый день Зуль-хиджа (двенадцатый месяц мусульманского календаря) и через 70 дней после Ураза-байрам, еще одного важнейшего исламского праздника. Отсчет идет по мусульманскому лунному календарю, который короче григорианского на 11 дней.
В 2025 году Курбан-байрам начнут отмечать в ночь на 6 июня
Обычно праздник отмечают в течение трех дней — в 2025 году он продлится до 8 июня. Но в некоторых странах Курбан-байрам отмечают даже дольше: например, в Саудовской Аравии празднование длится две недели. При этом самым главным считается первый день — в 2025 году это 6 июня.
Суть праздника
Курбан-байрам отсылает к Корану — самой священной в мусульманстве книге, а именно — к 37-й суре (главе). В ней описываются события, которые произошли с пророком Ибрахимом (в христианстве он носит имя Авраам и упоминается в Ветхом Завете) и его сыном.
В Коране сказано, что Ибрахим увидел во сне ангела Джабраила (в христианстве Гавриил), и тот передал мужчине послание от Всевышнего: Аллах приказал пророку принести в жертву собственного сына. Ибрахим был очень привязан к мальчику, но решил подчиниться воле Всевышнего. Он повел сына в долину Мина, чтобы принести его в жертву и так доказать свою верность Аллаху. Мальчик тоже знал, что его ждет, но подчинился и отцу, и Богу.
Ибрахим уже положил сына лицом вниз, чтобы не видеть его глаза, и замахнулся острым ножом, но в этот же момент Всевышний сделал так, что оружие потеряло остроту, и пророк не смог причинить вред мальчику.
Тогда Аллах обратился к Ибрахиму, похвалил его за верность и преданность и повелел заколоть барана вместо ребенка. В награду за то, что пророк не ослушался Бога, тот подарил ему еще одного сына, который родился вскоре после этих событий и получил имя Исхак.
Имя мальчика, которого Ибрахим должен был убить, в Коране не раскрывается. Однако предполагается, что это старший сын пророка Исмаил.
Предание об Ибрахиме стало основой для традиции жертвоприношения, одного из главных ритуалов Курбан-байрама.
Суть праздника заключается в том, что верующие должны быть преданы Богу, соблюдать заповеди священного писания, быть милосердными, добродетельными и щедрыми
Традиции Курбан-байрама
Подготовка к празднику
Подготовка к торжеству начинается за полтора месяца до Курбан-байрама. В этот период мусульмане прекращают всякие застолья, не стригут волосы и не бреются. А еще готовятся совершить паломничество в Мекку, если это возможно. Курбан-байрам считается праздником окончания путешествия к главной святыне ислама.
посетили Мекку в 2024 году
Еще один важный ритуал в преддверии праздника — посещение верующими горы Арафат накануне Курбан-байрама. Если возможности поехать в Мекку и подняться на гору нет, то мусульманин должен посвятить время молитве дома.
За 10 дней до Курбан-байрама начинается строгий мусульманский пост. Верующие не должны ни пить, ни есть в период от рассвета до заката. Также необходимо отказаться от интимной близости.
Ночью ограничения на еду и напитки не действуют, но важно просто утолять жажду и голод, отказываясь от излишеств.
Жертвоприношение
По традиции, связанной с преданием о пророке Ибрахиме, в Курбан-байрам закалывают животное. Это может быть баран, корова или верблюд. При совершении обряда верующие должны придерживаться специальных правил:
- К месту жертвоприношения животное нужно вести спокойно, чтобы оно не нервничало и не паниковало.
- Нельзя, чтобы животное видело нож.
- Запрещено издеваться над животным.
- Важно проявлять жалость и сострадание к жертве.
После верующие отдают часть мяса нуждающимся, еще часть — родным и друзьям. Остальное оставляют себе, чтобы приготовить праздничные блюда.
На каждый день празднования существуют свои традиции и обычаи, связанные с приготовлением блюд:
- В первый день гостям подают еду, приготовленную из печени и сердца животного, принесенного в жертву.
- Во второй — супы и похлебки, сваренные на бараньих головах и ногах, а также жаркое с гарниром из овощей или риса.
- На третий день (и четвертый, если он тоже входит в празднование) принято подавать ребрышки, манты, шашлык, лагман и плов.
- Каждый день Курбан-байрама гостей угощают сладостями: лепешками, пирогами, миндалем и изюмом.
Строгих требований к приготовлению блюд нет. Чаще всего на праздничный стол подают плов.
Что еще обязательно делают на Курбан-байрам
- Совершают полное омовение;
- переодеваются в чистую одежду;
- идут на праздничный намаз в мечеть;
- посещают кладбище и молятся за усопших;
- накрывают праздничный стол, для которого готовят мясо. Приглашают членов семьи и друзей.
Что нельзя делать верующим в Курбан-байрам
- Отказывать в помощи и милостыне тем, кто в этом нуждается;
- ругаться;
- заниматься тяжелым трудом;
- использовать бранные слова;
- ходить в грязной одежде.
Как отмечают Курбан-байрам в России
В российских регионах, где большая часть жителей исповедует ислам, Курбан-байрам является официальным выходным.
В каких регионах Курбан-байрам — выходной:
В остальном празднование в России проходит так же, как и в других странах. Мусульмане молятся в мечетях и совершают жертвоприношение. Обычно для этого организуют специальные площадки в городах, где за происходящим следят сотрудники Роспотребнадзора и санитарных инспекций.
Исключение составляет лишь Москва. В 2023 году жертвоприношения в черте столицы запретили после обращений жителей. А местным мусульманам предложили закалывать животных в области или заказывать уже готовое мясо
При этом само празднование в столице никто не отменял. В Москве обычно организовывают несколько площадок для проведения Курбан-байрама с угощениями, концертами и насыщенной культурной программой.
В мусульманских регионах страны праздник проходит более масштабно. Например, в Махачкале обычно организуют три площадки для жертвоприношения, куда можно привезти барана, овцу или верблюда. На праздничный стол в Дагестане принято готовить национальные блюда: хинкал, чуду, плов, баурсаки.
Обязательной традицией считается раздача милостыни — верующие считают, что так они очищают душу и получают благословение Бога.