Лисиц и сурка повстречал россиянин

В Бижбулякском районе Башкирии россиянин повстречал лисиц и сурка

Россиянин повстречал диких животных и запечатлел их на видео. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Ufa_rb.

На размещенных кадрах в Бижбулякском районе Башкирии мужчина снял трех лисиц, которые стояли в поле и смотрели в камеру. Помимо этого, в ролике также предстал сурок-байбак, издававший звуки. Как только житель Башкирии обратился к животным, четвероногие разбежались.

В сентябре 2024 года начальник УГИБДД Башкортостана Динар Гильмутдинов встретил сурков. Он опубликовал видео, в котором снял на телефон оказавшихся в башкирском поле животных.