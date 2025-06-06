Марочко рассказал о продвижении ВС России близ Редкодуба

Марочко: ВС России улучшили положение на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на краснолиманском направлении близ населенного пункта Редкодуб. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий ВС РФ улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Редкодуб в ДНР», — написал Марочко.

По его словам, бойцы российской армии заняли новые позиции в лесополосе западнее Липового и продвинулись в районе населенного пункта Зеленая Долина на полкилометра.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России уничтожили узел связи украинских бойцов у Липцов в Харьковской области. Уточняется, что ВСУ потеряли несколько позиций после этого.