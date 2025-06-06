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10:47, 6 июня 2025Россия

Мощный взрыв украинского беспилотника во время атаки на Саратовскую область попал на видео

Очевидцы сняли на видео взрыв украинского беспилотника в Саратовской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Мощный взрыв украинского беспилотника во время атаки на Саратовскую область попал на видео. Кадры, которые сняли очевидцы, публикует Telegram-канал «Осведомитель».

На выложенных кадрах видно, как летательный аппарат взрывается близ линии электропередачи. Как отмечают авторы канала, взрыв произошел после того, как система радиоэлектронной борьбы подавила дрон.

Ранее сообщалось, что на видео попал момент мощного взрыва дрона у жилого комплекса в Энгельсе Саратовской области.

Известно, что Украина за ночь выпустила по территории России 174 БПЛА и попыталась ударить по территории России тремя управляемыми ракетами «Нептун-МД».

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