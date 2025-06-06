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15:38, 6 июня 2025Культура

Муцениеце снова спровоцировала слухи о беременности

Актрису Агату Муцениеце заподозрили в беременности после выхода в белом платье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце снова спровоцировала слухи о беременности после появления на светском мероприятии в белом платье, подчеркивающем фигуру. Об этом пишет Woman.ru.

Наряд, выбранный артисткой, облегал ее живот, из-за чего пользователи соцсетей обратили внимание на то, что фигура Муцениеце изменилась, пишет издание. Сама актриса на данный момент никак не прокомментировала предположения поклонников.

Ранее сообщалось, что сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце спокойно отреагировал на новости о скором замужестве матери, которая собирается сыграть свадьбу с аккордеонистом Петром Дрангой.

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