Актрису Агату Муцениеце заподозрили в беременности после выхода в белом платье

Актриса Агата Муцениеце снова спровоцировала слухи о беременности после появления на светском мероприятии в белом платье, подчеркивающем фигуру. Об этом пишет Woman.ru.

Наряд, выбранный артисткой, облегал ее живот, из-за чего пользователи соцсетей обратили внимание на то, что фигура Муцениеце изменилась, пишет издание. Сама актриса на данный момент никак не прокомментировала предположения поклонников.

Ранее сообщалось, что сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце спокойно отреагировал на новости о скором замужестве матери, которая собирается сыграть свадьбу с аккордеонистом Петром Дрангой.