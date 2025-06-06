На Украине признали трудности с бюджетом на 2026 год

Марченко: В 2026 году объем доступных для Украины средств снизится

В 2026 году объем доступных для Украины средств снизится. Трудности с планированием бюджета признал министр финансов Сергей Марченко, его слова приводит Bloomberg.

По словам чиновника, сейчас в правительстве не знают, планировать ли экономику, которая останется в состоянии боевых действий, или экономику, которая будет восстанавливаться после конфликта.

«Нам нужен прочный и устойчивый мир в Украине. Но это вопрос прагматизма. Когда мы говорим о 2026 году, нам не хватает необходимых обязательств, чтобы покрыть наши финансовые пробелы. Денег, доступных для Украины в 2026 году, меньше, чем в 2025-м. Я надеюсь, что после войны мы окажемся в другом мире, где мы сможем рассчитывать на значительные инвестиции от стран, которые помогли нам выжить», — посетовал Марченко.

Ранее министр отмечал, что Киев расходует на оборону более четверти (26 процентов) ВВП. После окончания конфликта, когда Киев столкнется с необходимостью восстановления экономики, ему потребуется помощь союзников — в противном случае денег на финансирование всех потребностей и сохранение армии не хватит. Он также признал факт проблемы с коррупцией, когда чиновники из министерства обороны похитили около 40 миллионов долларов, предназначенных для закупки оружия, но пообещал, что теперь их работа прозрачна и все деньги, которые поступят от стран-партнеров, можно будет отследить.

Также Марченко подтвердил, что армия Украины недостаточно финансируется. «На вооруженные силы по состоянию на сегодняшний день финансирования недостаточно из-за многих факторов», — заявил он.