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05:01, 6 июня 2025МирЭксклюзив

Названо главное изменение в отношении Трампа к украинскому конфликту

Политолог Дудаков: Команда Трампа начинает сокращать свою активность по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno / Reuters

В какой-то степени команда президента США Дональда Трампа уже начинает сокращать свою активность по Украине, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Администрация президента понимает, что решить конфликт на данный момент очень сложно, считает он.

«Главное изменение, наверное, состоит в том, что в первые месяцы нынешний президент США в большей степени надеялся на быстрое соглашение с нами по разрешению украинского кризиса. Сейчас, я думаю, Трамп понимает, что для деэскалации нужно решать первопричины, предпосылки конфликта, а это очень сложно», — сказал Дудаков.

Он отметил, что в какой-то степени команда Трампа уже начинает сокращать свою активность на украинском направлении. По его словам, администрация понимает, что по украинскому вопросу действительно сложно договориться на данный момент, поэтому США за счет этой ситуации пытается решать и параллельные темы вроде ядерной сделки с Ираном.

Ястребам по обе стороны Атлантики, хоть они и очень пытались продавить Трампа, не удалось заставить его предоставить больше денег или оружия Киеву. То же самое, я вполне допускаю, будет и в вопросе санкций, потому что сейчас Белый дом тормозит принятие этого санкционного билля в Сенате. Подвижек нет. И даже если его примут, то все равно последнее слово останется за Трампом, он может не вводить вторичные тарифы

Малек Дудаковполитолог-американист

Трампу интересно договариваться с Россией, в том числе по экономическим вопросам, поэтому он пока не вводит санкции, считает Дудаков.

Ранее Трамп сообщал о том, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным главы государств обсудили ядерное оружие Ирана. «Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом наши мнения, как мне кажется, сошлись», — писал Трамп в Truth Social.

The New York Times (NYT) со ссылкой на советников президента США Дональда Трампа писала о том, что глава государства недоволен как президентом России Владимиром Путиным, так и главой Украины Владимиром Зеленским, однако к украинскому лидеру он испытывает особенную враждебность. По их словам, американский президент неоднократно называл Зеленского «плохим парнем», который подталкивает мир к ядерной войне. При этом, как отмечают его советники, Трамп «более почтительно» относится к Путину, хотя иногда и выражает свое разочарование.

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