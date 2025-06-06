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15:21, 6 июня 2025Ценности

Названы простые способы подогнать джинсы по фигуре

Glamour: Чтобы растянуть джинсы, можно принять в них ванну с теплой водой
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Tverdokhlib / Shutterstock / Fotodom

Редакторы немецкой версии журнала Glamour назвали простые способы подогнать джинсы по фигуре. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, чтобы увеличить в размерах слишком тесные брюки из денима, можно побрызгать на них теплой водой и растянуть руками. Кроме того, в данном случае журналисты посоветовали принять в штанах теплую ванну. «Это ослабит и растянет джинсовую ткань, особенно если вы будете попеременно сгибать и вытягивать ноги», — заявили они, также порекомендовав не стирать данный предмет гардероба слишком часто.

В свою очередь, сузить и уменьшить длину джинсов с высоким содержанием хлопка получится посредством использования сушильной машины и стирки в горячей воде — от 60 градусов Цельсия. Кроме того, можно поместить резинку на нижнюю часть штанин и подвернуть их или надеть под брюки колготки или легинсы, добавили редакторы.

В мае эстрадная певица Лолита Милявская показала способ подобрать джинсы без примерки.

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