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01:57, 6 июня 2025Мир

Оборонные предприятия Франции забили тревогу из-за перевооружения страны в кредит

BFMTV: Власти Франции задолжали предприятиям €8 млрд по оборонным заказам
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Власти Франции задолжали своим предприятиям 8 миллиардов евро по оборонным заказам, Министерство Вооруженных сил страны обязалось оплатить всю сумму до конца года. Компании бьют тревогу в связи с тем, что государство перевооружается в кредит, передает телеканал BFMTV.

По данным СМИ, это затрагивает военную технику, которую уже заказали у представителей оборонной промышленностей, но пока не оплатили. Беспокойство из-за неоплаченных счетов выразили несколько компаний, в том числе Airbus и Thales.

В 2024 году парламент Франции принял закон о военном планировании, который включает финансирование перевооружения страны до 2030 года на сумму 413 миллиардов евро. Тем не менее «часть бюджета уже израсходована, поскольку 99 миллиардов евро пойдут на выполнение прежних обязательств». Предполагается, что на новые заказы может остаться не так много средств.

Ранее Париж предоставил Украине бюджетные гарантии на 1,5 миллиарда евро для закупки вооружений у французских оборонных предприятий. До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставки Киеву гаубиц Caesar и других вооружения на 200 миллионов евро.

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