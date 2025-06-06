По делу найденной в реке сотрудницы российской полиции оглашен приговор

На Урале суд дал 17 лет Русинову, убившему жену-полицейского саперной лопатой

Красноуфимский районный суд Свердловской области приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя Артура Русинова, расправившегося с женой, служившей в полиции, с помощью саперной лопаты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Помимо статьи 105 УК РФ («Убийство»), подсудимый признан виновным в целом ряде других преступлений — неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, изготовление порнографии с несовершеннолетней, незаконный сбор личных данных, использование спецсредств для негласного получения информации и нарушение тайны переписки.

Суд установил, что Русинов решил расправиться с женой Эльвирой Муфазаловой, служившей в полиции участковым, после того, как она съехала от него. Он купил балаклаву и в апреле 2022 года подкараулил супругу на берегу реки Бисерть около поселка Первомайский, где Эльвира любила рыбачить. Русинов набросился на женщину со спины и нанес ей несколько ударов заточенной саперной лопаткой, а затем сбросил тело в реку.

Эльвиру искали обеспокоенные родители, в итоге ее нашли в воде. По подозрению в расправе был задержан Русинов. Он свою вину отрицал.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что после расправы над супругой он съехался с другой женщиной и в квартире, где они жили, установил скрытую камеру в ванной комнате. Русинов снимал, как сожительница и ее ребенок моются, а также шпионил за ней, отслеживая ее личную переписку.