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11:17, 6 июня 2025Россия

Почти 100 тысяч мусульман соберутся на праздничный намаз в центре Москвы

Праздничный намаз в Соборной мечети Москвы соберет около 80 тысяч мусульман
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

На праздничный намаз по случаю Курбан-байрама в Соборной мечети в центре Москвы соберутся почти 100 тысяч мусульман. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на Духовное управление мусульман России.

Как сообщили в мусульманской организации, на молитве ожидается около 80 тысяч человек. «Всего в мечетях российской столицы в торжественном намазе примут участие 200-250 тысяч верующих», — отметили в ДУМ.

Ранее с праздником Курбан-байрам мусульман поздравил президент России Владимир Путин. В своем обращении глава государства подчеркнул, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, а также многое делают для масштабных проектов в культуре, образовании, просвещении и благотворительности.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам считается одним из двух главных торжеств в исламе. По традиции в этот день верующие закалывают барана, также вспоминают о подвиге пророка Ибрахима, который считается общим предком арабов и евреев.

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