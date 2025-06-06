Путин обратился к мусульманам

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

В своем послании Путин отметил, что мусульмане празднуют Курбан-байрам добрыми делами и искренней заботой о тех, кто нуждается в помощи и сострадании.

Президент подчеркнул, что российские мусульманские организации уделяют большое внимание воспитанию нового поколения, укреплению семейных ценностей, а также реализации масштабных проектов в культуре, образовании, просвещении и благотворительности. «И, конечно, особого, самого глубокого признания заслуживает ваша деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких», — написал он.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам считается одним из двух главных торжеств в исламе. По традиции в этот день верующие закалывают барана, также вспоминают о подвиге пророка Ибрахима, который считается общим предком арабов и евреев.

Ранее глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджутдин подарил Путину щит и меч защитника Отечества. По словам муфтия, эти предметы были заказаны сразу после объявления главой государства начала специальной военной операции.