Под Москвой разделку жертвенных животных у жилого дома сняли на видео

В Подмосковье разделку жертвенных животных у жилого дома сняли на видео

В Московской области сняли на видео разделку жертвенных животных. Ролик опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

На кадрах видно гараж из металлических листов и около десятка людей на залитой бетоном площадке. На ней лежит разделанная туша с натекшей под ней лужей крови.

По данным канала, речь идет о туше баранов и коровы.

Вероятно, на видео попала подготовка к празднованию Курбан-байрама, который отмечают верующие мусульмане. В 2025 году он отмечается 6 июня. По оценке Духовного управления мусульман России, в Москве на праздничный намаз в Соборной мечети соберутся почти 100 тысяч человек.