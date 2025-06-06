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13:06, 6 июня 2025Россия

Под Москвой разделку жертвенных животных у жилого дома сняли на видео

В Подмосковье разделку жертвенных животных у жилого дома сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Московской области сняли на видео разделку жертвенных животных. Ролик опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

На кадрах видно гараж из металлических листов и около десятка людей на залитой бетоном площадке. На ней лежит разделанная туша с натекшей под ней лужей крови.

По данным канала, речь идет о туше баранов и коровы.

Вероятно, на видео попала подготовка к празднованию Курбан-байрама, который отмечают верующие мусульмане. В 2025 году он отмечается 6 июня. По оценке Духовного управления мусульман России, в Москве на праздничный намаз в Соборной мечети соберутся почти 100 тысяч человек.

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