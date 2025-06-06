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13:18, 6 июня 2025МирЭксклюзив

Политолог указал на тревожный для Трампа вывод после конфликта с Маском

Политолог Дудак: Ссора Трампа и Маска будет недолгой, но это раскол в элитах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Конфликт президента США Дональда Трампа и самого богатого человека в мире, основателя Space X и Tesla Илона Маска не будет продолжаться долго, но это говорит о расколе в окружении главы государства, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Мы видим, что обе стороны уже стремятся к определенному примирению, потому что понимают, что у них есть такая внутривидовая борьба, но основной компонент, это демократы и либеральный истеблишмент США. Поэтому я не думаю, что этот конфликт будет долго продолжаться, но он показывает, что в администрации Трампа имеется определенный раскол, в том числе идеологический. Вот он будет проявляться и в будущем», — сказал Дудаков.

По его мнению, Маск оказывает публичное давление на президента США для того, чтобы повлиять на принятие законопроекта с реформами Трампа, потому что предприниматель хотел бы включить в него собственные инициативы. В частности, субсидии на продажу электромобилей и дополнительное финансирование освоения Марса.

Те инструменты, которые есть у Илона Маска, он активно использует, это инструменты медийные и обещания не предоставлять финансовую помощь республиканцам на предстоящих выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2026 года

Малек Дудаковполитолог-американист

Ссора Трампа с Маском произошла в том числе из-за разногласий по поводу законопроекта президента по сокращению федеральных расходов, который тот назвал «Большим и прекрасным законопроектом» (One Big Beautiful Bill — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, основатель Tesla раскритиковал проект (билль) госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него из-за риска увеличения дыры в казне на четыре триллиона долларов.

В ответ Трамп заявил, что Маск заранее знал детали готовящегося законопроекта, а претензии к нему у предпринимателя возникли лишь после того, как тот узнал о пункте, предполагавшем сокращение льгот для производителей электромобилей. Глава Space X назвал подобные заявления президента ложью.

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