Полуголую девушку и юношу с ремнем на шее нашли в российском городе после застолья

В Петербурге девушку и юношу с ремнем на шее нашли на улице после застолья

В Санкт-Петербурге полуголую девушку и юношу с ремнем на шее нашли на Плесецкой улице в Приморском районе после застолья с взрослыми мужчинами. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, молодые горожане присоединились к посиделке со спиртным накануне вечером.

Предположительно, в квартире нетрезвый 17-летний юноша стал вести себя неадекватно и размахивать ножом, за что хозяин квартиры ударил его по лицу и вытолкнул в подъезд. Сотрудников полиции вызвал консьерж дома. Он застал на лестничной клетке окровавленного юношу со связанными хомутами руками и ремнем на шее, а также полураздетую девушку.

Обоих доставили в больницу в тяжелом состоянии. У молодого человека диагностировали гематомы, ссадины, резаные раны и сильное опьянение. Сам участник событий работает курьером, его спутница — первокурсница колледжа.

В отношении находящихся в квартире мужчин в возрасте 31 и 35 лет были составлены административные протоколы по статье о привлечении несовершеннолетних к употреблению алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Амурской области отчим напал с ножом на 17-летнего пасынка.