После атаки дронов ВСУ в российском городе проверили воздух на превышение вредных веществ

В Энгельсе после атаки дронов ВСУ ввели мониторинг состояния воздуха

После атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энгельсе Саратовской области ввели мониторинг состояния воздуха. Об этом сообщили в правительстве российского региона.

Специалисты Роспотребнадзора проверили состояние воздуха на возможное превышение концентрации вредных веществ. В границах жилой застройки в городе ничего сверх нормы не обнаружили.

При этом отбор проб воздуха продолжится и будет производиться до полной ликвидации возгорания, уточнили в областном правительстве.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали ЖК «Облака» в Энгельсе. Из-за удара дрона пострадали балконы и окна нескольких этажей здания. Жильцов незамедлительно эвакуировали. Момент взрыва попал на видео.

