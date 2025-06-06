После атаки дронов ВСУ в российском городе проверили воздух на превышение вредных веществ

После атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энгельсе Саратовской области ввели мониторинг состояния воздуха. Об этом сообщили в правительстве российского региона.
Специалисты Роспотребнадзора проверили состояние воздуха на возможное превышение концентрации вредных веществ. В границах жилой застройки в городе ничего сверх нормы не обнаружили.
При этом отбор проб воздуха продолжится и будет производиться до полной ликвидации возгорания, уточнили в областном правительстве.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали ЖК «Облака» в Энгельсе. Из-за удара дрона пострадали балконы и окна нескольких этажей здания. Жильцов незамедлительно эвакуировали. Момент взрыва попал на видео.