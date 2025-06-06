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14:11, 6 июня 2025Россия

Пожар в российском парке развлечений сняли на видео

В Анапе загорелся парк развлечений, пожар сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Анапе загорелся детский парк развлечений «Джунгли». Видеозапись с места опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно охваченную огнем территорию объекта и поднимающиеся над ним клубы густого черного дыма.

По данным канала, площадь пожара составляет 650 квадратных метров, горят торговые павильоны и постройки. Сведений о причине пожара нет.

Ранее в Москве произошел пожар, загорелись торговые павильоны со стройматериалами. В ликвидации возгорания были задействованы свыше 20 сотрудников МЧС России.

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