Пожар в российском парке развлечений сняли на видео

В Анапе загорелся парк развлечений, пожар сняли на видео

В Анапе загорелся детский парк развлечений «Джунгли». Видеозапись с места опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно охваченную огнем территорию объекта и поднимающиеся над ним клубы густого черного дыма.

По данным канала, площадь пожара составляет 650 квадратных метров, горят торговые павильоны и постройки. Сведений о причине пожара нет.

Ранее в Москве произошел пожар, загорелись торговые павильоны со стройматериалами. В ликвидации возгорания были задействованы свыше 20 сотрудников МЧС России.